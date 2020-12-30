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    • 31.12.2020 01:27
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    • 31.12.2020 01:34
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    Isınmak isteyen ın üzerine 5 ton olduğu düşünülen kaya düştü

    'un ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren , ısınmak isterken üzerine kaya düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İşte feci olayın ayrıntıları...

    AJANSLAR
    Isınmak isteyen çobanın üzerine 5 tonluk kaya düştü

    Kocaaliler beldesine bağlı Kavacık köyünde hayvanlarıyla kırsal alana giden Adil Günay'ın (70) evine dönmemesi üzerine yakınları ilçe jandarma komutanlığına haber verdi.

    Çobanın gittiği yönde arama başlatan ekipler, kuytu bir alanda Günay'ı, yaklaşık 5 tonluk bir kayanın altında buldu.

    Olay yerine sevk edilen Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kayanın altından çıkarılan Günay'ın, sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.

    Çobanın cesedi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Günay'ın kayalık bir yamaçta ısınmak için ateş yaktığı sırada üzerine kaya parçası düştüğü tahmin ediliyor.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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