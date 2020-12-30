Türkiye 2021'i koronavirüs önlemleri altında karşılayacak.

2020'nin son gününde saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak.

KONTROLLERDE 5 BİN POLİS GÖREVLİ OLACAK

İzmir genelinde oluşturulan 400 uygulama noktasında yapılacak denetimlerin yanı sıra 450 ekip ile 80 Yunus devriye ekibi de kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

4 deniz ve 2 hava aracının da katılacağı kontrollerde her gün 5 bin polis görev alacak. Asayiş birimleri ve ilçe emniyet müdürlüklerince koronavirüs tedbirleri kapsamında otel ve konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar kontrol edilerek tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara cezai işlem uygulanacak.

TOPLU KUTLAMALARA DA İZİN VERİLMEYECEK

Yine siber polis, 24 saat internette "sanal devriye" yaparak özellikle sosyal medyada tedbirlere aykırı davranışlarda bulunan ve paylaşan şahısların tespitini yapacak.

Ekipler, özellikle otel ve konaklama tesisleri gibi alanlarda toplu kutlamalara kesinlikle müsaade etmeyecek.



