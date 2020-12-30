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    • Yaşam
    • 30.12.2020 23:48
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    • 30.12.2020 23:48
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    Kısıtlama tedbirleri kapsamında 'de yılbaşı kısıtlamasında 5 bin polis görev yapacak

    'de sokağa çıkma kısıtlaması ve yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılacak denetimlerde 5 bin polis görev alacak. Denetimlere, 4 deniz ve 2 da eşlik edecek.

    AA
    İzmir'de yılbaşında 5 bin polis görevde olacak!

    2021'i koronavirüs önlemleri altında karşılayacak.

    2020'nin son gününde saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak.

    KONTROLLERDE 5 BİN POLİS GÖREVLİ OLACAK
    genelinde oluşturulan 400 uygulama noktasında yapılacak denetimlerin yanı sıra 450 ekip ile 80 Yunus devriye ekibi de kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

    4 deniz ve 2 nın da katılacağı kontrollerde her gün 5 bin polis görev alacak. Asayiş birimleri ve ilçe emniyet müdürlüklerince koronavirüs tedbirleri kapsamında otel ve konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar kontrol edilerek tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara cezai işlem uygulanacak.

    TOPLU KUTLAMALARA DA İZİN VERİLMEYECEK
    Yine siber polis, 24 saat internette "sanal devriye" yaparak özellikle sosyal medyada tedbirlere aykırı davranışlarda bulunan ve paylaşan şahısların tespitini yapacak.

    Ekipler, özellikle otel ve konaklama tesisleri gibi alanlarda toplu kutlamalara kesinlikle müsaade etmeyecek.

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