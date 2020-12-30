Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.12.2020 23:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.12.2020 23:43
    ABONE OL

    açıkladı: Yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı istisnası

    , "1 Ocak 2021 Cuma günü, cuma namazı kılmak isteyenler, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye giderek ibadet edebilecek" açıklamasında bulundu.

    Yılbaşı kısıtlamasına cuma namazı istisnası

    , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yılbaşı kısıtlamasının detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

    Baruş, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 1 Ocak 2021 tarihinde cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç̧ kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir" açıklamasında bulundu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Malatya Valisi Aydın Baruş açıkladı: Yılbaşı kısıtlamasında cuma namazı istisnası