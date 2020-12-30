Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yılbaşı kısıtlamasının detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Baruş, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 1 Ocak 2021 tarihinde cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç̧ kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir" açıklamasında bulundu.

