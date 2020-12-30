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    • 30.12.2020 23:50
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    'da jandarma ekipleri koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 kişiye ceza kesti

    ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde drone ile denetim yaptı, tedbirlere uymayan 6 kişiye ceza kesti.

    AA
    Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye ceza!

    ekiplerinin kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor.

    Sorumluluk bölgesindeki kontrol noktalarında drone ile trafik denetimi yapan ekipler, durdurdukları araçlarda Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

    Semt pazarlarında da Kovid-19 denetimi yapan jandarma, esnaf ile vatandaşlardan salgın tedbirlerine özveriyle riayet etmeleri gerektiğini anlattı.

    Jandarma ekipleri son 24 saatte sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve maske takmayan 6 kişiye ceza kesti.

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