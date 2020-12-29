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    • 30.12.2020 00:16
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    Gebze'de 5 yıl önce çalınan araç 'da bulundu

    'de 5 yıl önce çalınan araba 'da bulundu. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Denizli Mahallesi'nde 5 yıl önce çalınan hafif ticari aracın bulunması için çalışma başlattı. Söz konusu araç İstanbul'da bulunarak sahibine teslim edildi.

    AA
    Kocaeli'de 5 yıl önce çalınan araç bakın nerden çıktı

    'nin Gebze ilçesinde, 5 yıl önce çalınan hafif ticari araç, jandarmanın çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

    JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI
    Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Denizli Mahallesi'nde 5 yıl önce çalınan hafif ticari aracın bulunması için çalışma başlattı.

    Yapılan araştırmalar sonucunda aracın 'un Ümraniye ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    Söz konusu araç bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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