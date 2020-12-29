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    kodu olmadan ziyaretçi kabul edilmeyen Siverek’teki köyde hiç virüse rastlanmadı

    kodu olmadan ziyaretçi kabul edilmeyen 'nın Siverek ilçesine bağlı 13 haneli ve 85 nüfuslu köyde hiç virüse rastlanmadı.

    Ziya'ret'
    Şanlıurfa Siverek'e bağlı sakinleri Coronavirüs'e savaş açtı. Salgına karşı sıkı tedbirler alındı. Bir yıldır misafirin kabul edilmediği mahallede pozitif vaka çıkmadı.



    Bölge halkı, mahalle girişine taktıkları demir kapı ile herkese kodu sorgulaması yaptı. Risk taşıyanlar, kontrollü bir şekilde içeriye alındı. 13 hane ve 85 nüfuslu köyde hiç kimse dışarı çıkmadı.

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