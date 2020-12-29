Şanlıurfa Siverek'e bağlı Gergerli Kırsal Mahallesi sakinleri Coronavirüs'e savaş açtı. Salgına karşı sıkı tedbirler alındı. Bir yıldır misafirin kabul edilmediği mahallede pozitif vaka çıkmadı.
Bölge halkı, mahalle girişine taktıkları demir kapı ile herkese HES kodu sorgulaması yaptı. Risk taşıyanlar, kontrollü bir şekilde içeriye alındı. 13 hane ve 85 nüfuslu köyde hiç kimse dışarı çıkmadı.
Bölge halkı, mahalle girişine taktıkları demir kapı ile herkese HES kodu sorgulaması yaptı. Risk taşıyanlar, kontrollü bir şekilde içeriye alındı. 13 hane ve 85 nüfuslu köyde hiç kimse dışarı çıkmadı.