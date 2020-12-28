KARA YOLLARINDA DURUM

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları İzmir istikametinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.