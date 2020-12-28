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    • 28.12.2020 08:50
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    Son dakika: 'nda akılalmaz görüntü! ya rağmen oyun oynanan kahvehaneye polis ı

    Son dakika haberi... Türkiye'nin virüsle mücadelesi devam ederken bir yandan da akılalmaz olaylar yaşanmaya devam ediyor. İstanbul 'nda sına rağmen dışarıdan kapalı görünen ve gizli girilip oyun oynanan kahvehaneye polis yaptı. Okey ve kağıt oyunu oynayan 19 kişiye 59 bin 850 lira para cezası kesti. Kahvehaneye gizli şekilde girip çıkanlar ve polis baskını kameralara yansıdı.

    Kahvehaneye polis baskını kamerada

    Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerine rağmen bir kahvehaneye gizli şekilde girilip okey ve kağıt oynandığı bilgisine ulaştı.

    Harekete geçen ekipler, kapalı olan kahvehaneye gelenlerin, kepenge vurarak ve etrafı kontrol ettikten sonra içeri girdiğini gördü.

    Fetihtepe'deki kahvehaneyi bir süre izleyen ekipler, ardından ani baskın yaptı. Polis ekipleri, içeride bulunan kişilerin maske ve mesafe kurallarına uymayarak okey ve kağıt oyunları oynadığını gördü.

    Polis, kurallara uymayan 19 kişiye 59 bin 850 lira idari para cezası uyguladı. Kahvehane ise mühürlenerek kapatıldı.

    KAHVEHANEYE BASKIN POLİS KAMERASINDA
    Kahvehaneye yapılan baskın polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işyerine giren polis çok sayıda kişinin maske takmadan ve sosyal mesafeye uymadan okey ve kağıt oyunu oynadığı görüyor. Polisi karşılarında görenlerin bazılarının yüzlerini gizlemeye çalıştığı kameraya yansıdı.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Beyoğlu'nda akılalmaz görüntü! Kısıtlamaya rağmen oyun oynanan kahvehaneye polis baskını