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    Sokak kısıtlaması öncesi 'da yoğunluğu yüzde 63 ile rekor seviyeye çıktı

    Son dakika haberi... Ülke genelinde akşam saat 21.00’den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ’da yoğunluğu yüzde 63 ile rekor seviyeye çıktı. trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. karayolu ve toplu taşıma araçlarında da yaşandı.

    Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başlayacak. Kısıtlama başlamadan önce karayolu Bostancı mevkiinde yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 63'lere ulaşırken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.



    Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başlayacak.



    Pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesi 'da trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 16.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 63'lere ulaştığı görüldü. Bostancı mevkiinde de yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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    Haberler Güncel Sokak kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63 ile rekor seviyeye çıktı