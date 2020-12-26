İBB eski Başkanı Kadir Topbaş, 40 gündür özel bir hastanede Coronavirüs tedavisi görüyor. Entübe olan Topbaş'ın için gereken tüm tedavi yöntemleri uygulanırken oğlu Mustafa Ömer Topbaş da sosyal medya hesabından mesaj yayınlamıştı.
Oğul Topbaş mesajında, "Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun" dedi.
Oğul Topbaş mesajında, "Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun" dedi.