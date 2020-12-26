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    Eski Başkanı entübe edildi

    Eski Başkanı , Corona nedeniyle yoğun bakıma girdi. Ağırlaşınca entübe edildi.

    Durumu ciddi
    eski Başkanı , 40 gündür özel bir hastanede Coronavirüs tedavisi görüyor. Entübe olan Topbaş'ın için gereken tüm tedavi yöntemleri uygulanırken oğlu Mustafa Ömer Topbaş da sosyal medya hesabından mesaj yayınlamıştı.

    Oğul Topbaş mesajında, "Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun" dedi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Yaşam İBB Eski Başkanı Kadir Topbaş entübe edildi