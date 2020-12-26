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    • 26.12.2020 07:46
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    • 26.12.2020 07:56
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    ve don uyarıları peş peşe geliyor! 26 Aralık raporunu açıkladı

    Kış aylarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte 'nin ve don olayı uyarıları da birbiri ardına geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre bugün ve yarın bazı bölgelerimizde don ve buzlanma görüleceği bildirildi. Peki bugün hangi illerimizda kar yağışı var? , Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte gelen son bilgilere göre yurt genelinde raporu.

    Buzlanma ve don uyarıları peş peşe geliyor!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri, Burdur'un doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    BALIKESİR °C, 19°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı

    EDİRNE °C, 18°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 18°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 22°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 14°C

    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 16°C

    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 17°C

    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 17°C

    Çok bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer az bulutlu, Antalya çevreleri, Isparta'nın güney kesimleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 18°C

    Az bulutlu

    ANTALYA °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

    HATAY °C, 14°C

    Az bulutlu

    ISPARTA °C, 11°C

    Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 13°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 13°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 14°C

    Parçalı ve az bulutlu

    YOZGAT °C, 9°C

    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 12°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 16°C

    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU °C, 11°C

    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 19°C

    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi birlikte bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    GÜMÜŞHANE °C, 3°C

    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 16°C

    Parçalı bulutlu

    SAMSUN °C, 18°C

    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 18°C

    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, -4°C

    Az bulutlu

    KARS °C, -4°C

    Az bulutlu

    MALATYA °C, 6°C

    Az bulutlu

    VAN °C, 2°C

    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 9°C

    Az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 10°C

    Az bulutlu

    SİİRT °C, 7°C

    Az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 11°C

    Az bulutlu
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    Haberler Yaşam Buzlanma ve don uyarıları peş peşe geliyor! Meteoroloji 26 Aralık hava durumu raporunu açıkladı