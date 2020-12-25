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    • 26.12.2020 00:47
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    'da : 46 tutuklandı

    'da tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. "Torbacı" olarak tabir edilen satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

    AA
    Torbacılar tutuklandı

    'da tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

    İstanbul'da, "torbacı" olarak tabir edilen satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

    Balat Mahallesi'nde baskın yapılan bir adreste 30 metre derinliğinde bir tünelin de bulunduğu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    46 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI
    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46'sı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 8 şüpheli ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 22 Aralık'ta Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır'da özel harekat polislerinin desteği ve 500 polisin katılımıyla 51 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 46 zehir taciri tutuklandı