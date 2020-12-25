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    • 25.12.2020 08:06
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    | Meteorolojiden kuvvetli lodos uyarısı | 25 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney, Batı Karadeniz'in iç, 'nun güney ve doğu kesimleri ile Bölgesi'nde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege’nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 25 Aralık il il hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden kuvvetli lodos uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir.


    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ LODOS UYARISI
    Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Edremit Körfezi'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.


    BALIKESİR °C, 16°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Edremit Körfezi sağanak yağışlı

    EDİRNE °C, 17°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı, yer yer çok bulutlu



    KOCAELİ °C, 19°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 15°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 14°C
    Çok bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Antalya il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 17°C
    Az bulutlu

    ANTALYA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı

    HATAY °C, 12°C
    Az bulutlu

    ISPARTA °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    YOZGAT °C, 8°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU °C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi birlikte bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    GÜMÜŞHANE °C, 0°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu




    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, -3°C
    Az bulutlu

    KARS °C, -5°C
    Az bulutlu

    MALATYA °C, 6°C
    Az bulutlu

    VAN °C, -1°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 8°C
    Az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 9°C
    Az bulutlu

    SİİRT °C, 6°C
    Az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 11°C
    Az bulutlu

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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli lodos uyarısı | 25 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?