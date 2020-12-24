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    • 24.12.2020 15:16
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    | ’a kar yağacak mı? ’den İstanbul’a flaş uyarı

    Son dakika haberleri… ’u etkisi altına alan soğuk havanın ardından vatandaşlar İstanbul’da kar yağacak mı? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasında merak edilen soruya cevap verildi. Peki İstanbul’a kar yağacak mı? İşte detaylar…

    AA

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi genelinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

    Açıklamada, meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna yanıt verdi. İstanbul'a kar yağacak mı?

    İstanbul için uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara geneli için kuvvetli fırtına beklendiğini belirtti.
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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’den İstanbul’a flaş uyarı