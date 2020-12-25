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    • Yaşam
    • 25.12.2020 08:47
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    • 25.12.2020 08:47
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    Uzmanlar açıkladı! takmak larda yüz felci riskini azaltıyor

    , virüsle mücadelede en büyük yardımcılarımızdan biri olduğu gibi bir başka faydası daha ortaya çıktı. Uzmanlar, "Pandemi sürecinde maske taktığımız için hem soğuğa maruziyetimiz azalacaktır hem de viral enfeksiyonlardan korunduğumuz için bu sene içinde çok daha az yüz felci ile karşılaşmayı umut ediyoruz" dedi.

    Uzmanlar açıkladı! Maske takmak o riski azaltıyor

    Kış mevsimiyle birlikte ve rüzgar, birçok hastalığa yol açarken yüz felcine de neden olabiliyor. Hastaneleri Başhekim Yardımcısı ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Ferit Toprak, virüsten korunmak için takılan nin, kişiyi birçok viral hastalıktan koruduğu gibi, soğuktan kaynaklı oluşabilecek yüz felci riskini de azalttığını söyledi. Toprak, maske takmayı zorunlu getiren nedeniyle bu yıl daha az yüz felci vakası ile karşılaşacaklarını ifade ederek, "Yüz felci olarak adlandırdığımız 'Fasiyal Paralizi' iki sebepten kaynaklanmaktadır. Bu, ya sinirin kafa içindeki açtığı hasara bağlı olabilir ya da kafa içinden çıktıktan sonraki trasesi boyunca göreceği herhangi bir hasara bağlı olabilir" diye konuştu.

    'MASKE TAKMAK RİSKLERİ AZALTIR'
    Maske takmanın bu riskleri azalttığını ifade eden Toprak, şunları söyledi:
    "En çok gördüğümüz, periferik dediğimiz sinirin kafa içinden çıktıktan sonraki hasarına bağlı oluşan yüz felçleridir. Çoğunlukla biz bunların sebeplerini bulamıyoruz. Fakat en çok suçladığımız iki etken var. Birincisi; soğuğa maruziyet, ikincisi de viral enfeksiyonlardır. Pandemi sürecinde maske taktığımız için hem soğuğa maruziyetimiz biraz daha azalacaktır hem de koronavirüs haricindeki diğer viral enfeksiyonlardan da korunduğumuz için bu sene içinde çok daha az 'Fasiyal Paralizi' ile karşılaşmayı umut ediyoruz."

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