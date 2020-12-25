'NEDEN ÇIKTINIZ?' SORUSUNA KÜFÜR EDEREK CEVAP VERDİ

Şüphelilerin VIP araçla uyuşturucu içmek için gezdiği öğrenildi. Sürücü K.T. ile birlikte otomobilde bulunan A.C. ve Y.R.'ye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 20 bin TL ceza kesildi.