Ücretli poşet uygulamasından sonra ince poşetler yerine kese kağıdı ve depozitolu içecek kutusu uygulamasına geçilecek

Şu anda Çevre Ajansı'yla da 20 milyar lira civarında olan içecek ambalajlarının yüzde 90'ınını geri dönüşüme kazandırıp, geri dönüşüm oranını da yüze 13'ten yüzde 35'e çıkaracağız. Yani çöpe attığımız paradan 20 milyar tasarruf yapacağız" dedi.