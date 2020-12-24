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    • 24.12.2020 14:41
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    Son dakika: ’da hava destekli “” uygulaması!

    Son dakika haberine göre genelinde "" uygulaması gerçekleştirildi. Helikopter destekli uygulamada narkotik köpeği “Kanıt” da arama yaptı. Narkotik köpekleri de araçlar üzerinde aramasında kullanıldı. Asayiş veya trafik yönünden kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

    İstanbul’da düğmeye basıldı! Hava destekli...

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 13.00'ten itibaren il genelinde "" uygulaması gerçekleştirdi. Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada en işlek caddelere uygulama noktaları kuruldu. Uygulama yapan polis ekipleri şüpheli kişiler ve araçlar üzerinde kontrollerini gerçekleştirdi.
    Araçlar tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.




    Narkotik köpekleri de araçlar üzerinde aramasında kullanıldı. Asayiş veya trafik yönünden kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul’da hava destekli “Yeditepe Huzur” uygulaması!