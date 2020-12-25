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    • 25.12.2020 09:34
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    SON DAKİKA: 'te kan donduran olay: Korona diye hastaneye kaldırdılar 3 yıl boyunca tecavüze uğradığı ortaya çıktı!

    Son dakika haberi! 'in Musabeyli ilçesinde ortaya çıkan son dakika skandalı ve iğrenç tecavüz duyanları şoke ederken gencecik bir çocuğun hayatını karartan alçağın serbest bırakılması şaşkınlığı öfkeye dönüştürdü. Henüz 15 yaşındaki kız çocuğuna 3 yıl boyunca tecavüz eden 40 yaşındaki evli çocuklu İsmail Arzık ismindeki saldırganın serbest kalmasının ardından mağdur aile isyan etti. Aile yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımız'dan bu ateşe bir su istiyoruz" dedi.

    Sabah
    Kan donduran gerçek hastanede ortaya çıktı

    Kilis'in Musabeyli ilçesinin Dorucak köyünde yaşayan E. Ö. 3 yıl önce henüz 15 yaşındayken, vanasını açmaya girdiği, babasının görevli olduğu su deposunda, 4 çocuk babası 40 yaşındaki İsmail Arzık'ın tecavüzüne uğradı. Tecavüzün ortaya çıkışı seneler sonra dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi endişesi ile oldu. Sonrasında yaşananlar ise tam bir felaket senaryosu. İşte mağdur kız ve ailesine yaşatılanlar;



    3 YIL BOYUNCA TECAVÜZ
    Henüz 15 yaşındaki çocuğa ilk olarak vana açmaya gittiği su deposunda tecavüz eden zanlı 3 yıl boyunca da "Seni seviyorum, evleneceğim, başkasına söylersen de öldürürüm" şeklindeki tehditlerle tecavüze devam etti. Tarlada çalışırken rahatsızlanınca Koronavirüse yakalandığı düşünülerek hastaneye götürülen E. Ö.'nün hamile olduğu ortaya çıktı.



    GÖZALTINA ALINDI AMA...
    İsmail Arzık gözaltına alınırken, hastanede doğan bebek, devlet korumasına alındı. 12 gün tutuklu kalan Arzık ise avukatlarının yaptığı itiraz üzerine, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu'nun defalarca tekrar tutuklanması için dilekçe vermesine rağmen "Mağdurun tahliyeye itiraz hakkı yok" denilerek olumsuz yanıt verildi.




    ÇOCUĞU DÜŞÜR DEDİ!
    İsmail Arzık'ın katılmadığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına, mağdur kızın anne ve babası ile avukatları, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının temsilcileri katıldı. Duruşmada ilk tecavüzten sonra tehditlerden korkusuna diğer tecavüzlere de boyun eğdiğini anlatarak, hamile olduğumu öğrenince, 'çocuğu düşür' dediğini anlattı.



    AİLE YARDIM BEKLİYOR
    Baba Ş. Ö. ise "Sanığın kardeşi İsmail Arzık, hastaneye giderek, şikayeti geri çekmesi için kızımı tehdit etmiş" dedi. Anne S. Ö'de, "Bu adam ciğerimi yaktı, kızıma 3 yıl boyunca tecavüz etti. Cumhurbaşkanımızdan Adalet Bakanımızdan bizi yakan ateşe bir su atılmasını istiyorum" dedi.

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