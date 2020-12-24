



'ASLA MİSAFİRLİĞE GİTMİYORUZ'

Koronavirüsün çok tehlikeli olduğunu belirten imam Mürsel Eren, "Bu mahalleye hastalığın gelmemesinin en önemli nedeni; herkesin kurallara uymasıdır. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına hepimiz uyuyoruz. Sokakta ve tarlada sürekli maskemizi takıyoruz. Asla misafirliğe gitmiyoruz, selamlaşmayı bile uzaktan yapıyoruz. Her gün saat 14.00'te cami hoparlöründen uyarı yapıyoruz" dedi.

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'VİRÜSÜ MAHALLEYE SOKMAMAKTA KARARLIYIZ'

Mahalleye virüs sokmadıklarını anlatan Gülkız Genç de "Herkes tüm kurallara dikkat ediyor. Şehirden kaçıp, köyümüze geldik. Ev ziyaretlerine gitmiyoruz, maske ve mesafe kurallarına da uyuyoruz. Eskiden akşama kadar bir aradaydık ama şimdi görüşmüyoruz. Virüsü mahalleye sokmamakta kararlıyız" şeklinde konuştu.



'VAKA OLMADIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Çöpünü bile maskeyle attığını ifade eden Refika Yılmaz, "Her şeye dikkat etmeliyiz, eğer etmezsek durum kötüye gidiyor. Çok şükür dikkat ettiğimiz için Allah da bize yardımcı oluyor. Köyümüzde vaka olmadığı için çok mutluyuz. Kurallara uymayanlar var, maskenizi lütfen takın" diye konuştu.