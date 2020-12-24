Sabah gazetesinin haberine göre Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Akile Doğan, yanına 2,5 yaşındaki oğlu A.O'yu da alarak kayıplara karıştı. 4 resmi evlilik yapan ve bu evliliklerden 5 çocuğu olan Akile Doğan'ın oğlunun arkadaşı ile kaçtığı iddia edildi. Çocuğunun hayatından endişe duyduğunu belirten E.D. de (38) polise giderek kayıp müracaatında bulundu.

4 EVLİLİKTEN 5 ÇOCUK YAPTI, ALTINLARI ALIP KAÇTI

4 resmi evlilik yapan Akile Doğan, son evliliğini Çumra ilçesinde yaşayan E.A. ile yaptı. Çiftin bu evliliklerinden A.O. isimli erkek çocukları dünyaya geldi. Akile Doğan, 4 Aralık günü 2,5 yaşındaki küçük çocuğunu da yanına alarak kayıplara karıştı. E.A. da çocuğunun hayatından endişe ettiğini belirterek polis merkezine gidip kayıp müracaatında bulundu. E.A. eşine boşanma davası da açtı. Doğan'ın kaçarken de evde bulunan altın ve paraları da alıp gittiği öğrenildi.