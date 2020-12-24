SON DAKİKA: Jandarmadan uluslararası siber dolandırıcılık şebekesine dev operasyon: 4 ilde eş zamanlı baskın!

İNANILMAZ YÖNTEMLERLE 30 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ

Jandarma ekipleri, şüphelilerin inanılmaz yöntemlerle şirketlere ait hesapları ele geçirerek işlem yapılamaz hale getirdiğini, çok kısa bir sürede yaklaşık 1500 alım ve iptal talimatı vererek şirketin fiyatlarını güncellemesini geciktirdiklerini, yurt dışında bulunan hackerlerin masaüstü bağlantı programlarıyla şirketlerin hesaplarına girerek dikkat çekmeden işlem yaptıklarını ve bu işlemler ile 3 dakika gibi kısa bir sürede 40 bin ile 800 bin dolar arasında para kazandıklarını tespit etti.