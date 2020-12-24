JASAT ekipleri, olayın yaşandığı evde ve sokakta kamera kaydı bulunmaması üzerine kasa hırsızlığına karışan kişileri yakalamak için Yorga Mahalle Camii'nden anons yaptırdı. Minareden yapılan anonsta, hırsızlık olayının yaşandığı gün mahallede şüpheli kişi ya da kişiler ve araç görenlerin JASAT ekiplerine anlatması istendi. Anons üzerine camiye gelen bir görgü tanığı, mahallede yabancı kişiler ile otomobil gördüğünü söyledi.

HIRSIZLARINDAN BİRİ KOMŞU ÇIKTI

JASAT ekipleri, kamera kayıtları ve tanığın ifadesiyle kasa hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen kişileri yakalamak için 'Avcı' kod adıyla başlattığı operasyonla Yücel B., Fatih T., Bayram Ç. ve Burak A.'yı gözaltına aldı. Fatih T.'nin kasası çalınan Mustafa N.'nin aynı mahallede komşusu olduğu belirlendi. Şüphelilerden birinin Mustafa N'yi telefonla arayıp, hastaneye gönderdiği, gözaltına alınan 4 kişinin de kasanın çalınması olayına karıştığı belirlendi. Sorgularının ardından jandarma ekiplerince adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.