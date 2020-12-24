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    • Yaşam
    • 24.12.2020 23:42
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    • 24.12.2020 23:42
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    Fatih'te korkutan : Mahsur kalan 8'i çocuk 22 kişi kurtarıldı

    'un Fatih ilçesinde 4 katlı bir apartmanda çıktı. Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 8'i çocuk 22 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

    AJANSLAR



    Mevlanakapı Mahallesi Çorlulu Alipaşa Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında, iddiaya göre çalıştırılan elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler giriş kattaki dairede etkili olurken, yoğun duman apartmanın tamamına yayıldı.



    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri bina etrafında şerit çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.



    MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ
    Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 8'i çocuk 22 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kişiler daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.



    Can kaybının yaşanmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen dairede hasar oluştu.

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