Pes dedirten dolandırıcılık! ‘Devletten 1000 TL destek’ mesajıyla dev vurgun! Bu mesaja sakın kanmayın!

Siber Polisi, daha önce benzer yöntemlerle hesapları boşaltılan mağdur kişilerin kendilerine başvurmasını, mesaj veya mail yoluyla ya da sosyal medyada benzer şekilde paylaşılan tuzak linklere kesinlikle tıklanmaması gerektiğini ifade etti.

Yetkililerin tahminine göre, vurgunun boyutunun daha fazla olabileceği, diğer müracatçıların başvurmasıyla soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi.