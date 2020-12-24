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    • Yaşam
    • 24.12.2020 19:17
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    • 24.12.2020 21:14
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    'de  baskınında çatıdan kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalanıp cezası kesildi

    'de boş binanın en üst katında oynayan , polisi görünce çatıdan atlayarak yan binaya geçip, kaçmaya çalıştı. Polis, 3 kişiyi yakalayarak toplam 12 bin 150 TL ceza uyguladı. Kumar oynanan iş yeriyse mühürlendi.

    AJANSLAR
    Kumar baskınında çatıdan kaçmaya çalıştılar

    Düzce'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

    KUMAR OYNADIKLARI İHBARI GELDİ

    Olay akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Polis, boş binanın en üst katında kumar oynayan 3 kişinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    POLİS KIRAATHANEYE BÖYLE GİRDİ

    Daha önce kapatılan bir kıraathaneyi denetleyen ekipler, içeride birilerinin olduğundan şüphelenerek itfaiyenin yardımıyla arka tarafından kıraathaneye girdi.

    KUMARBAZLAR ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

    Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda polisi gören 3 kişi binanın çatı katından yan binada bulunan bir dairenin balkonuna atlayarak kaçmaya çalıştı.

    Polis ekipleri kaçan kişileri kısa sürede yakaladı.

    ELE GEÇİRİLENLER...

    3 kişi gözaltına alınarak Şehit Polis Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü. 3 kişinin kumar oynadıkları binada iskambil kağıtları, alkol şişeleri ve bir miktar para ele geçirildi. 3 kişiye toplam 12 bin 150 TL ceza kesildi.

    İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

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    Haberler Yaşam Düzce'de kumar baskınında çatıdan kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalanıp cezası kesildi