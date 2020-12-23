"SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIK"

M.K.'nin ise ifadesinde, "Beni çıplak olarak gezdirdikleri için kendilerinden şikayetçiyim. Eşi B.T.'yle sosyal medya üzerinden tanıştık. Önce sosyal medyadan yazıştık. Sonra telefonlarımızı birbirimize verdik. Telefonla görüşmeler yaptık. Sonra da birkaç kez bir araya geldik" dediği kaydedildi.