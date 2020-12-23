Samet Mutlu ve Yusuf Öztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Başkan Altun, "Başıboş bırakılan köpek nedeniyle Samet Mutlu ve Yusuf Öztürk kardeşimiz yaralandı. İlk andan itibaren yaralanan kardeşlerimiz, aileleri ve hastane yetkilileri ile iletişim halindeyiz. Çok şükür Yusuf ve Samet'in sağlık durumu iyi, gerekli tedavileri yapılıyor" dedi.

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