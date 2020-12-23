Milli halterci Samet Mutlu komşusu ile birlikte Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Öztürk'ün tedavisi sürerken, Milli halterci Samet Mutlu ise taburcu edildi.
BACAĞINDAN YARALANDI
Olay, dün akşam saatlerinde Bünyan Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerine giden milli halterci Samet Mutlu ve komşusu Yusuf Öztürk'e, iki sokak köpeği saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla köpeklerin saldırısından kurtarılan Mutlu ve Öztürk, kolundan ve bacağından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Yusuf Öztürk, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Samet Mutlu ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yaralı olan milli halterci Samet Mutlu'yu evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Samet Mutlu ve Yusuf Öztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Başkan Altun, "Başıboş bırakılan köpek nedeniyle Samet Mutlu ve Yusuf Öztürk kardeşimiz yaralandı. İlk andan itibaren yaralanan kardeşlerimiz, aileleri ve hastane yetkilileri ile iletişim halindeyiz. Çok şükür Yusuf ve Samet'in sağlık durumu iyi, gerekli tedavileri yapılıyor" dedi.