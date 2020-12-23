



"BELEDİYE BU ZAMANA KADAR NEREDEYMİŞ"

Sokakta börekçi dükkanı olan Rabia Özdemirbaş isimli esnaf, yaşanılan durumdan dolayı Bornova Belediyesi'ni suçladı. Özdemirbaş, "Sıkıntı yaşıyoruz burada. Sokaktan geçemiyoruz, çöp dökmeye çıkamıyorum, siparişleri arabaya taşıyamıyoruz. Üstelik park sorunu yaşıyoruz, müşterilerimiz de kısıtlandı. Bu yolun sonu hastane mesela. Herkes mağdur oldu. Ben çok yanlış görüyorum bu durumu. Belediye bu zamana kadar neredeymiş. Nasıl izin vermiş. Mal sahibi neden durup dururken, bu kadar zaman sonra böyle bir karar almış. Bunun sebeplerinin araştırılması lazım. Herkes üstüne düşeni yapmalı. Hangi belediye olursa olsun, burada bir ihmal olduğunu düşünüyorum" dedi. Başka bir çalışan Yasemin Kaplan ise "Çok zor olacak bu şekilde. Apartmanlar var, iş yerleri var burada. Tek bir yol var her yere buradan gidiliyor. Tek şeride düştü nasıl olacak böyle bilemiyorum. Bizim de iş yerimiz var burada. Mallarımız nasıl taşınacak, arabaya nasıl yüklenecek; çok zor olacak" diye konuştu.