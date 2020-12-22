İstanbul Halkalı'da geçtiğimiz hafta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Kalabalığı gören mahalle sakinleri bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı mahalle sakinleri o anları kameraya aldı.