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    • Yaşam
    • 22.12.2020 09:58
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    • 22.12.2020 10:05
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    SON DAKİKA: 'da karısıyla birlikte olduğunu düşündüğü adamı çırılçıplak soyup mahallede gezdirdi

    Son dakika haberi: Küçükçekmece Halkalı'dan gelen son dakika haberine göre karısının kendisini aldattığını düşündüğü adamı yakalayan bir kişi "yok artık" denilecek bir ceza verdi. Akrabaları ile önce adamı darbeden adam ardından çırılçıplak soyup mahallede gezdirdi.

    Karısıyla aldatan adama akılalmaz ceza

    İstanbul Halkalı'da geçtiğimiz hafta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Kalabalığı gören mahalle sakinleri bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı mahalle sakinleri o anları kameraya aldı.

    ÇIPLAK GEZDİRDİLER
    İddiaya göre karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir adam karısı ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı buldu.

    Akrabaları ile birlikte o şahsın evine aldatıldığını düşünen koca önce adamı darp etti ardından çırılçıplak soydu ve mahallede gezdirmeye başladı.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak adamı görüp müdahale etti.

    Önce adamın üzerine çöp poşeti geçirildi ve üzeri kapatıldı, ardından 3'ü de gözaltına alındı.
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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Halkalı'da karısıyla birlikte olduğunu düşündüğü adamı çırılçıplak soyup mahallede gezdirdi