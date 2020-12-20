İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kandemir, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polislerin kaçan şüpheliyi de yakalamaya çalıştığı bildirildi.