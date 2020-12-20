Hastalığı yenmesine rağmen etkisini hala yaşadığını ifade eden Aydın, "Ben ve eşim çok korktuk, çocuğumuz var. Çok zor günler yaşadık. Bu herkesin korkması gereken bir şey. Hastalığımın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hala ciddi halsizlik, çabuk yorulmalar ve zaman zaman karın ağrılarım devam ediyor. Verilen ilaçlarla sağlıma kavuştum. Kendimi izole etmem ve ilaç kullanımı, hastalığı yenmemde büyük etken oldu. Hastalar bizden ilaçları kullanıp kullanmamaları yönünde tavsiye istiyorlar. Ben ve birçok hekim verilen ilaçları kullandı. Verilen ilaçların hepsi faydalı." diye konuştu.

"İNSANLAR KORONAVİRÜSÜ KENDİLERİNE YAKIŞTIRAMIYOR"