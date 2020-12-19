Mehmet C. ifadesinde, döviz bürosuna getirilen parayı kendisinin aldığını, daha sonra akrabası olan ve taksi şoförlüğü yapan Serkan K.'yı kendisini Silivri'ye bırakması için aradığını, yolda Serkan K.,'ye paranın 100 bin dolarını verdiğini, 255 bin dolarla Sezai Ö., ile birlikte villa satın aldıklarını, 63 bin doları ile arsa satın aldıklarını, kendilerini savunması için avukata 50 bin dolar verdiğini, 73 bin dolara ise lüks bir otomobil aldığını söyledi.