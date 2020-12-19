Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin başlamasına sayılı gün kala Milli Piyango yılbaşı biletini ne kadar olduğu açıklandı. Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatlarının fiyatı duyuruldu. Bilet alırken dikkat edilmesi gereken konulardan birisi ise biletlerin sahteliği. Peki, Milli Piyango bileti sahtesi nasıl anlaşılır?