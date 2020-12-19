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    • Yaşam
    • 19.12.2020 16:23
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    • 19.12.2020 16:23
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    Tam, yarım, çeyrek MPİ yılbaşı bileti ne kadar? nasıl anlaşılır?

    ne kadar? Tam yarım çeyrek Milli Piyango yılbaşı biletinin ne kadar olduğu zengin olma hayali kuran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilet alacak kişilerin sahtecilere karşı da dikkatli olması gerekiyor. Peki, nasıl anlaşılır? Tam yarım ve çeyrek bilet fiyatlarının ne kadar olduğu açıklandı. Satışlar 31 Aralık yılbaşı gününe kadar devam edecek.

    takvim.com.tr
    Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar?

    Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin başlamasına sayılı gün kala Milli Piyango yılbaşı biletini ne kadar olduğu açıklandı. Tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatlarının fiyatı duyuruldu. Bilet alırken dikkat edilmesi gereken konulardan birisi ise biletlerin sahteliği. Peki, Milli Piyango bileti sahtesi nasıl anlaşılır?

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?

    Yılbaşı bilet fiyatları (tam, yarım, çeyrek) belli oldu. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak duyuruldu.

    BÜYÜK İKRAMİYE 100 MİLYON TL

    Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

    Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

    MİLLİ PİYANGO BİLETİ SAHTESİ NASIL ANLAŞILIR?

    Milli Piyango biletlerinin dikkat çeken teknolojik özelliklerinin başında; "Ultraviyole (UV) mor ışığa" tutularak güvercin figürü üzerindeki desenlerin kontrol edilmesini sağlayan "Mor ışıkta parlayan (UV Pattern) Güvercin" ve sağ alt köşedeki iki boyutlu kodun yanındaki 23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası geliyor.

    Oyunseverlerin satın aldıkları bileti kolayca kontrol edebilmesini sağlayan "kabartma bilet güvenlik numarası" ile yalnızca ilgili alana dokunularak bileti kontrol etmek mümkün. "23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası" kabartma formu sayesinde kolay bir güvenlik kontrolü sağlıyor.

    Tüm bu teknolojik özelliklerin yanında mikro yazılar da bilet güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. 7 haneli bilet numarasının arkasındaki yer alan mikro yazılar, her rakama ait kısmın zeminindeki "mikro rakam yazılarından" oluşuyor.

    Geçtiğimiz yıllarda da biletlerde yer alan ve bilete mor ışık tutulduğunda ortaya çıkan parlak "fiber kılcallar" da Milli Piyango biletlerinin ayırt edici özellikleri arasında.
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    Haberler Yaşam Tam, yarım, çeyrek MPİ yılbaşı bileti ne kadar? Milli Piyango bileti sahtesi nasıl anlaşılır?