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    • Yaşam
    • 19.12.2020 13:43
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    • 19.12.2020 13:45
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    'nde yanan kullanılamaz hale geldi

    'nde Anadolu-Avrupa istikametinde seyir halinde olan M.Ş idaresindeki 35 APF 899 plakalı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Güçlükle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

    AA
    DHA
    Köprü'de lüks araç kullanılamaz hale geldi

    Edirne istikametine giden M.Ş. idaresindeki 35 APF 899 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde polisin uygulama yaptığı noktada, aniden alev almaya başladı.

    İTFAİYE SEVK EDİLDİ
    Araçtan inen sürücü yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiyeye ekipleri sevk edildi.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ
    İtfaiye ekipleri yangın söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

    ÇEKİCİYLE KALDIRILDI
    Otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

    KÖPRÜDE YOĞUNLUK OLUŞTU
    Araç yangını nedeniyle köprüde trafiğinde yoğunluk yaşandı.
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    Haberler Yaşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yanan lüks araç kullanılamaz hale geldi