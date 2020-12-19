Edirne istikametine giden M.Ş. idaresindeki 35 APF 899 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde polisin uygulama yaptığı noktada, aniden alev almaya başladı.
İTFAİYE SEVK EDİLDİ
Araçtan inen sürücü yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiyeye ekipleri sevk edildi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekipleri yangın söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
ÇEKİCİYLE KALDIRILDI
Otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
KÖPRÜDE YOĞUNLUK OLUŞTU
Araç yangını nedeniyle köprüde trafiğinde yoğunluk yaşandı.