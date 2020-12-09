İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu silahlı 3 kişi kuyumcu çalışanını darp ederek soygun düzenledi. Geldikleri araçla kaçmaya çalışırken kazaya karışan şüpheliler ellerindeki çuvallara yaya olarak kayıplara karıştı.



Olay, Fevzipaşa Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 3 kişi, siyah bir araçla cadde üzerinde bulunan kuyumcuya geldi. Kuyumcuya giren şüpheliler, dükkanda temizlik yapan kuyumcu çalışanı Sinan Yaşar'ı silahla darp ederek bir miktar ziynet eşyası ve kasada bulunan paraları çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Sinan Yaşar'ı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşar'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.