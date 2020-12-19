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    • 19.12.2020 10:25
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    • 19.12.2020 10:25
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    Adana'da arama yapılan aracın çamurluğunda 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi

    Adana’da polisin otoyolda yaptığı takibin ardından durdurup, narkotik köpek ‘Uzi’ ile arama yaptığı aracın çamurluğunda, 6 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    DHA
    Aracın çamurluğundan çıktı! Tam 6 kilo 750 gram

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. madde taşıdığı tespit edilen hafif ticari aracın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halinde olduğu belirlendi.


    Polis, şüpheli aracı takibe aldı. Emniyet şeridinde durdurulan araçta özel eğitimli narkotik dedektör köpek 'Uzi' ile arama yapıldı. Uzi'nin çamurluk kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, motor kaputunun içerisinde gizli bölme bulundu.




    Poşetle kapatılan bölmeyi inceleyen polis, çamurluğun içerisine zulalanmış 6 kilo 750 gram eroin ele geçirdi.




    Aracın sürücüsü S.A. (35) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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