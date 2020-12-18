Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.12.2020 16:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.12.2020 16:01
    ABONE OL

    ’de ve ele geçirildi

    Son dakika haberi... 'nin Derecik ve ilçelerinde yapılan operasyonda 5 kilo eroin ile 5 bin 20 paket ele geçirildi.

    İHA
    Hakkari’de uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
    Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, "Derecik ilçesi Hacıbey köyü Aydınlık Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda araziye atılmış 2 adet bidon içerisindeki peynirlerin arasına gizlenmiş vaziyette 83 paket halinde toplam 5 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Yüksekova ilçesi Güldalı köyü kırsal alanında yapılan operasyonda ise kayaların arasına gizlenmiş vaziyette 5 bin 20 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Hakkari’de uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi