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    • 19.12.2020 10:48
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    • 19.12.2020 11:18
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    'daki önündeki 135 yıllık yıllık tarihi çeşmeden kesici aletler çıktı

    ekipleri önündeki tarihi çeşmeyi restorasyona aldı. Belediye ekipleri 135 yıllık tarihi çeşmede mahkumlara ait olduğu belirlenen kesici alet zulası buldu.

    AA
    İHA

    Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulucanlar Cezaevinin önündeki tarihi çeşme restorasyona alındı.

    Çeşmenin etrafında kazı çalışması yapan ekipler, çeşmenin hemen yanında bir dönem cezaevinde kalan mahkumlara ait olduğu düşünülen kesici aletler ve oksitlenmiş şişlerin yer aldığı zula buldu.

    Uzun yıllardır tarihi çeşmenin içinde olduğu tahmin edilen aletler, Ulucanlar Cezaevi Müzesinde sergilenecek.

    Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, cezaeviyle ilişkili olan eşyaları müzede sergileyeceklerini belirterek şunları kaydetti:

    "Altındağ'da 135 yıllık Hapishane Çeşmesi ile yaklaşık 250 yıllık Öksüzce Çeşmesi'ni restore etmeye başladık.

    Ulucanlar Cezaevi müzemizin hemen yanındaki Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonu sırasında bazı kesici aletler bulundu.

    Çeşmeden böyle bir şey çıkması bizi oldukça şaşırttı. Uzun yıllardır orada olduğu çok net.

    Çeşmeden çıkan kesici aletleri Ulucanlar Cezaevi Müzesinde bu tür aletlerin sergilendiği alana koyacağız."
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    Haberler Yaşam Ankara'daki Ulucanlar Cezaevi önündeki 135 yıllık yıllık tarihi çeşmeden kesici aletler çıktı