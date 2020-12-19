Biz şehir şehir geziyoruz. 2- 3 hafta önce Kırıkkale'ye gittik. Orada da aynı şekilde şehir adı yazıyordu. Nüfus ve rakım bilgileri belirtilmiyordu. Bundan sonra her yerde öyle olacakmış. Biz de gezdiğimiz şehirlerde anı kalması için şehir tabelalarının altında fotoğraf çekiliyoruz" dedi.