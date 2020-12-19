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    • 19.12.2020 07:14
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    'den kar ve yağmur uyarısı! İşte güncel tahmini

    haberi... nu araştıran vatandaşlara beklenen açıklama 'den geldi. için yapılan son dakika değerlendirmesinde bazı illerimiz için kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Peki bugün hangi illerimizde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur olacak mı? Meteoroloji'nin hava tahmininde hangi iller için görünüyor? İşte güncel raporu.

    Meteoroloji'den son dakika kar ve yağmur uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya Bölümü'nün Karadeniz kıyıları ile Batı Karadeniz Bölümünün kuzey kesimleri ve Hatay çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, akşam saatlerinden sonra ise Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu ve Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Ardahan'da hafif kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesiyle beraber İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 10°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 11°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Avrupa yakasının Karadeniz kıyıları hafif yağmurlu

    KIRKLARELİ °C, 9°C

    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu

    KOCAELİ °C, 14°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 8°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 15°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 14°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 16°C

    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 19°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C

    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 14°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 12°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

    ANKARA °C, 8°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 9°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 9°C

    Parçalı ve az bulutlu

    SİVAS °C, 5°C

    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Çok bulutlu, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun sabah saatlerinde hafif yağmurlu, Kastamonu yükseklerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, Sinop çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 9°C

    Çok bulutlu

    KASTAMONU °C, 5°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

    SİNOP °C, 12°C

    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    ZONGULDAK °C, 11°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 9°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜMÜŞHANE °C, 9°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 11°C

    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    TRABZON °C, 13°C

    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin gece saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

    ARDAHAN °C, 4°C

    Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

    KARS °C, 2°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    MALATYA °C, 8°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 8°C

    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 11°C

    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 12°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    SİİRT °C, 12°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 14°C

    Parçalı ve az bulutlu

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    Haberler Yaşam 19 Aralık Meteoroloji'den son dakika kar ve yağmur uyarısı! İşte güncel hava durumu tahmini