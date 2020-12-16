Yılbaşında kar yağışı olacak mı? Meteoroloji o bölgeleri tek tek uyardı

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 11°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Az bulutlu

HATAY 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Düzce'nin kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı ilçeleri yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 8°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 10°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 7°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tunceli, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, Iğdır ile Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA 1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

VAN 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu