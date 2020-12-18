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    • Yaşam
    • 19.12.2020 06:28
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    • 19.12.2020 06:28
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    Site ında paniği! 2 kişi dumandan etkilendi

    haberi... Başkent 'da site ındaki otomobil alev aldı, 2 kişi dumandan etkilendi. Bir sitenin kapalı otoparkında çıkan otomobil ı, kısa sürede büyüyerek büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Site otoparkında yangın paniği!

    Olay, saat 02.30 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı Kentkoop Mahallesi, 1820 Cadde üzerinde bulunan bir sitenin kapalı ında meydana geldi. Otoparkta bulunan Emrah B.'ye ati 06 DV 6573 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.


    Yangın nedeniyle çıkan duman tüm otoparkı sararken, durumu fark eden site sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Alevlerin park halindeki 1 araca daha sıçraması üzerine otoparktaki araçlar dışarı alındı. Site sakinlerinden bazıları ise yoğun duman nedeniyle kendilerini dışarı attı.


    İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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