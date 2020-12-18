Sevgilisi tarafından bıçaklanan müzisyenin ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olay önceki gün Ankara'da yaşandı. Önder Çelik (43) yaklaşık 1 yıldır hem 2 çocuğunun annesi resmi nikahlı eşi Seher Çelik hem de dini nikahları bulunan Gülyeşim Türkmen ile birlikte yaşıyordu. Sırasıyla birinin odasında uyuyordu. Türkmen, beraber uyumak istediğini söyledi. Çelik de yorgun olduğunu söyledi. Kadın ise, "Diğeri istese onu kırmazsın" diyerek, mutfaktan aldığı bıçakla Önder Çelik'i göğsünden bıçakladı. Talihsiz adam kurtarılamadı. Katil zanlısı tutuklandı.

ÖMER ÇETİN