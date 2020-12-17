"ELEKTRİKSİZ OLUR AMA SUSUZ OLMAZ"

Ekmek fırını işleten Cüneyt Kutas ise "İster istemez zorlandık. Normal su yerine hazır su kullandık. Şu an az az akıyor idare ediyoruz, hiç olmamasından iyidir. Elektriksiz olur ama susuz olmaz. Su olmayınca hamuru da yoğuramadık, hazır su kullandık" diye konuştu.

Vatandaşlardan Gönül Özdemir de su olmadığı için ev işlerini ve yemek yapamadığını belirterek, "Çok zorlandık. Mesaj gelir gelmez sular kesildi. Tedbir alamadık. Evde çocuk olunca da çok zorladı bizi. Yemek yapamadım. Mecburen dışarıdan yemek söyledik" diye konuştu. Börek satışı yapan bir esnaf ise, "Dün herkes börek aldı. Kimse evde bir şey yapmadı erken bitti bütün böreklerim" dedi.