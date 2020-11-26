Edirne 36 saatlik su kesintisi! Edirne sular ne zaman gelecek?

Edirne sular ne zaman gelecek? Edirne su kesintisinin ardından vatandaşlar Edirne'de suların ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. Barajdaki su seviyesinin düşmesi üzerine Edirne Belediyesi, bugünden itibaren 36 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Uzun süreli su kesintisi nedeniyle vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor.