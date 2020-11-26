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    • 26.11.2020 16:40
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    Edirne 36 saatlik su kesintisi! ?

    ? Edirne’de barajların doluluk oranının dibe vurmasının ardından 36 saatlik su kesintisine başlanacağı belirtildi. Son yılların en kurak dönemini yaşayan Edirne'de, nehirler ve göller ile barajlardaki su seviyesi her geçen düşüyor. Edirne'nin içme suyunu sağlayan Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı da yüzde 3'e düştüğü öğrenildi. Peki, gelecek?

    takvim.com.tr
    Edirne 36 saatlik su kesintisi! Edirne sular ne zaman gelecek?

    Edirne sular ne zaman gelecek? Edirne su kesintisinin ardından vatandaşlar Edirne'de suların ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. Barajdaki su seviyesinin düşmesi üzerine Edirne Belediyesi, bugünden itibaren 36 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Uzun süreli su kesintisi nedeniyle vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

    EDİRNE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, kente su sağlayan Kayalıköy Barajı'nda aşırı kuraklık sebebiyle aktif doluluk oranının yüzde 3 seviyesine indiği belirtildi.

    Açıklamada, Kayalıköy Barajı'ndan su alınamayacağı için içme suyu ihtiyacının Süloğlu Barajı'ndan sağlanacağı, Süloğlu isale hattının Kayalıköy isale hattına Küküler Köyü mevkisinde bağlantı çalışması sebebiyle kesinti yaşanacağı duyuruldu.

    Su kesintisi hangi mahallerde olacak?

    Kesintiye karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Edirne merkez içme suyu ihtiyacını karşıladığımız Kayalıköy Barajı'nda aşırı kuraklık sebebiyle aktif doluluk oranı yüzde 3 seviyesine inmiştir. Bu sebeple DSİ Bölge Müdürlüğünce baraj su alma yapısındaki vananın kapatılacağı Belediyemize bildirilmiştir. Kayalıköy Barajı'ndan su alınamayacağı için içme suyu ihtiyacı Süloğlu Barajı'ndan sağlanacaktır.

    Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacının Süloğlu Barajı'ndan sağlanabilmesi için Süloğlu isale hattının Kayalıköy isale hattına Küküler Köyü mevkiinde bağlantısı yapılacak olup şehir merkezine su iletimi bağlantı işlemleri tamamlandıktan sonra sağlanacaktır. Bu sebeple 26 Kasım
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    Haberler Güncel Edirne 36 saatlik su kesintisi! Edirne sular ne zaman gelecek?