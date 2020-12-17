Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.12.2020 14:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2020 14:48
    ABONE OL

    'da operasyonu! 8 kişi yakalandı

    Son dakika haberi... merkezli düzenlenen operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 48 paket ele geçirdi.

    AA
    Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi yakalandı

    'ın Çay ilçesinde düzenlenen operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

    ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde yaşayan şüpheli H.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

    Ev ve evin eklentilerinde yapılan aramada, 48 paket halinde 41 gram eroin, bir paket halinde 4 gram kubar esrar, bir ruhsatsız av tüfeği, kullanmaya yarayan 5 düzenek ele geçirildi.

    Ekipler, olayla ilgili M.A, S.Ç, F.D, E.U, H.Ç, S.K, İ.A ve F.K'yi gözaltına aldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi yakalandı