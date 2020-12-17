Şu anda buğdaylarda güz ekimi yapıldı. Üreticilerimiz dört gözle yağmuru bekliyor. Ayrıca tarımı sulu ve kuru tarım olarak ikiye ayırıyoruz. Ancak bazı ürünler vardır ki su olmadan asla olmaz. Kuru tarım da bile suya ihtiyacımız var, su olacak ki üretimde maksimum düzeyde verim alabilelim" diye konuştu.