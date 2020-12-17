Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Sırayı şaşırınca öldürüldü

EŞİ VE SEVGİLİSİYLE AYNI EVDE YAŞIYORDU

Önder Çelik (43), Seher Çelik (34) ile evlendikten 2 yıl sonra sevgilisi Gül Yeşim Kavuştuk'u (40) da aynı eve getirdi. Çelik, farklı odalara yerleştirdiği iki kadınla aynı evde yaşamaya başladı. Ayrıca sıraya koyarak her gece birisinin odasında kalıyordu.