İstanbul'da 3 gündür süren yağmur barajları besleyemedi! Korkutan uyarı: Yüzde 21'in altına düşebilir

"DOLULUK ORANI YÜZDE 21'İN ALTINA DÜŞEBİLİR"

Prof. Dr. Toros sözlerini şöyle tamamladı: Baraj doluluk oranları tahminim Aralık sonuna kadar düşmeye devam edecek. Atmosferik model sonuçlarına göre önemli bir yağış beklenmiyor. Aralık ayında önemli bir yağış görmediğimiz için doluluk oranları yüzde 21'in altına düşebilir. 2020 yılında kutuplar son derece sıcaktı. Bu sıcaklığın yansıması olarak ülkemiz de normalin üzerinde bir sıcak mevsim geçirdik. Örneğin sonbaharda 1971 yılından bu yana en sıcak yılı yaşadık.